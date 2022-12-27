中央流行疫情指揮中心公布，國內本土新冠肺炎今天本土新增2萬4427例個案，超過一個多月，重新站回兩萬大關，尤其上周耶誕假期期間，單周重複感染人數超過5千多人，跨年將至，醫療應變組副組長羅一鈞提醒，已經感染超過3個月的民眾，也就是九月以前感染過者，要特別小心重複感染。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬4427例本土個案及71例境外移入；另確診個案中新增7例死亡。上次破兩萬已經是11月17日，指揮中心表示，今日新增的病例數較上週二多7347例，增加約43%。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土連續７天確診數都比上周同期還要多，全國包含北、中、南部增幅都在3~5成之間，推測與前一波寒流且耶誕假期人流增加有關，建議參加跨年活動要多留意。

根據指揮中心統計，國內目前重複感染率為5%，上周耶誕假期，自12月18日～12月24日，單周重複感染者就有5976例。2022年至12月24日止，全國累計重複感染97037例。

羅一鈞指出，本土已經邁入第三波疫情，高峰預計落在2月，目前本土主流病毒株仍是以BA.5為主，因此先前曾感染過的人，這波比較不會有重複感染的機會，但也僅限於3個月內，若已經確診超過3個月的民眾，要小心再次感染。