中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新1萬6524例本土個案及78例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較較上周一多2362例，增加約16.7%。

指揮中心指出，昨（1）日自桃園國際機場入境的大陸來台旅客共採檢524人次，其中陰性為378人、陽性為146人，陽性率為27.8%。

另外，今日新增1例特殊死亡個案，為8歲男童，無慢性病史，曾於今年5月、6月共接種2劑疫苗，未接種追加劑疫苗。12月25日開始有發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉、畏寒、倦怠等症狀，12月26日至急診時出現全身抽搐、意識變化。檢查新冠PCR陽性確診，懷疑腦炎，收住加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、降腦壓藥、抗癲癇藥、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，電腦斷層顯示嚴重腦水腫，雖經積極救治仍不幸於12月29日因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭。

截至今日兒童重症共290例，包括腦炎36例、肺炎30例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C 192例、共病5例；其中40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,524例本土病例，為7,443例男性、9,075例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,377例)，臺中市(2,078例)，桃園市(1,821例)，高雄市(1,751例)，臺北市(1,655例)，臺南市(1,337例)，彰化縣(825例)，新竹縣(629例)，新竹市(472例)，苗栗縣(433例)，屏東縣(350例)，雲林縣(297例)，基隆市(286例)，嘉義縣(260例)，南投縣(240例)，宜蘭縣(213例)，嘉義市(161例)，花蓮縣(120例)，臺東縣(102例)，金門縣(72例)，澎湖縣(38例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為13例男性、13例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月22日至12月30日，死亡日期介於12月14日至12月30日。

指揮中心說明，今日新增78例境外移入個案中，為45例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(6例)，美國及香港(各1例)，另70例感染國家調查中。入境日期介於去年12月2日至12月31日。