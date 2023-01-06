玉晶光(3406)2022年12月合併營收為14億5721萬2000元，月減26.36%，玉晶光表示，由於第1季進入傳統淡季，是否會比去年成長或是維持去年水準，端看客戶最後拉貨狀況。

蘋果iPhone 14新機拉貨高峰已過，且12月受疫情影響，下游需求減少，玉晶光2022年12月合併營收為14億5721萬2000元，月減26.36%，年減20.97%，累計2022年合併營收192億1949萬3000元，年增14.75%，再創歷年新高。

展望第1季，玉晶光表示，由於第1季通常是傳統淡季，是否會比去年成長或是維持去年水準，端看客戶最後拉貨狀況。

蘋果新款VR頭戴裝置可望於今年推出，預計最快第1季起即可為玉晶光挹注業績，隨著各品牌廠陸續推出VR產品，可望成為玉晶光今年營運成長新動能，玉晶光預期，今年VR產品佔營收比重有機會達20%。