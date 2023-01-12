集保結算所今（12）日舉行年終餐敘，董事長朱漢強表示，雖受台股成交日均量下滑3成影響，2022年自結合併營收79.48億元、年減約23％，稅後淨利42.51億元、年減約30％，每股盈餘（EPS）7.28元，營收及獲利表現仍優於2020年，且業務推展成果豐碩。

集保結算所30多年來深耕資本市場，除積極優化核心業務，並持續拓展數位創新業務，從後台逐步推展至中台功能，提供各項「線上、數位、免臨櫃」服務，優化金融交易流程，提升投資人數位體驗，並協助金融業永續轉型。

朱漢強指出，集保積極實踐3大願景，包括B2B方面「打造金融服務樞紐」，降低市場成本，盼提升市場運作效率。B2C方面「致力發展普惠金融」，提升金融服務可及性。B2G方面則「協助國家金融市場監理」，發揮數位金融即時性，協助金管會精準監理。

集保結算所2022年推動的7大重要業務，包括建置便利視訊股東會平台、協助建構開放證券、建置股務監理平台、負責金融科技共創平台監理科技組、推動手機存摺多元創新、提供外資客戶與國內投信線上開戶作業，及參與央行數位貨幣CBDC試驗計畫。

展望未來，集保結算所表示，數位、普惠、永續金融為資本市場發展重點，將扮演建設性的關鍵角色，秉持「創新、韌性、永續」精神，並在「利他共好」的核心價值上，與周邊單位積極合作，持續以投資人為核心，拓展跨域應用場景，落實到各項業務的規畫執行。