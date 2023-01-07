縣市長選舉落幕後，房市指標案回來了、預售屋推案量在2022年12月重回千億大關，使得代表北台灣預售屋市場溫度的「住展風向球」，單月重返綠燈，為近五個月最高點；不過，打炒房修法在即，房市前有埋伏、後有追兵，市場專家憂心，現在買氣觀望，恐消化不予激增的龐大供給量。

今（7）日出爐的住展房市風向球顯示，2022年12月分數為46.8分，月增5.3分，對應燈號重回綠燈。風向球六大指標中，呈「四升、二平」，其中預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數分數上揚，待售建案個數、議價率分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，市場買氣低迷下，新北市、桃園重劃區相繼出現指標新案開價「以退為進」，銷售前期主推價位相對平實的戶別，以吸引想撿便宜的客戶上門，取得優於區域平均的人氣與買氣；此舉將影響當地成交行情，衝擊周邊建案銷況，使高價建案進退兩難。

調查顯示，去年底縣市長選舉落幕後，房市新案也紛紛出籠，12月預售屋推案量近1,300億元，月增四成多、逾400億元。

新成屋供給也有增加，單月釋出戶數約150戶。

至於來客量，指標案平均每周約18.8組，月增1.5組，增幅約8.67％。

另外成交量方面，指標案平均每周約2.2戶，月成長超過一倍。

不過成采錡分析，平均來客組數、成交組數上揚，為部分剛公開指標個案表現較佳所致，不代表整體市場買氣回溫。目前業者多嚴陣以待，因當前市場的買氣水準，不足以消化如此龐大的供給量；此外，有些已銷售一段時間的待售案，其代銷公司在價格上，必須同時對建商交代、也要顧及已購客的感受，兩大包袱牽制下，很難在價格上讓步，使銷況陷入瓶頸。