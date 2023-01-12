新北市汐止警分局巡邏員警日前巡經大同路、新台五路路口，見路燈號誌已變換成綠燈，前方自小客車卻仍停滯不前，員警上前盤查，駕駛46歲潘姓男子下車受檢，身上竟掉出1包安非他命殘渣袋，員警逕行搜索，從車內起獲大量安非他命、毒咖啡包，現場逮捕潘男帶回偵辦。
本月8日晚間潘男駕車行經汐止大同路、新台五路路口，號誌轉為綠燈時仍停滯不前，跟隨在後的社后派出所員警察覺有異上前攔查，發現潘男為無照駕駛，故請其下車，詎料潘男剛一起身，隨即從身上掉落1包安非他命殘渣袋到駕駛座上，員警見狀詢問，潘男坦承持有安非他命。
警方逕行搜索，在後車箱內查獲安非他命25包、毒咖啡包31包、毒梅片2片、吸食器、分裝袋、電子磅秤及現金1萬餘元等證物。潘男辯稱，全部的毒品都是「自己要吃的」。
偵訊後，警方依毒品危害防制條例將潘男移送士林地檢署偵辦。
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