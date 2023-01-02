金融時報報導，美國軍事代表團上月低調訪台，評估台灣軍力，並探討擴大與美軍合作對台灣軍力的助益。此行目的也與蔡英文總統上週宣布延長義務役互相呼應，即須加強台灣防禦，以嚇阻中國入侵。

英國金融時報（Financial Times）今天報導，一名美國駐亞洲官員表示：「人民解放軍不僅擁有的先進武器多得多，我們也發現，他們一心一意取得所有攻佔台灣所需技能，因此台灣必須正視情況並迅速做好準備。」

過去20多年裡，中國一直努力強化有助實現其野心的武裝力量，使台灣軍力處於危險劣勢。據非營利衝突研究機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」（Stockholm International Peace Research Institute）的資料，北京2021年的軍事支出高達2700億美元，是台北的21倍多。

隨著解放軍在台海行動的頻率、範圍和複雜程度上升，且北京不斷祭出更激烈的言詞，蔡英文總統也較過往所有台灣總統投入更多努力和資源，以提升國防力量。

俄烏戰爭也是台灣軍事改革的另一個催化劑。蔡英文上月30日宣布，自2024年起恢復1年期義務役，同時也會透過強化部隊訓練內容、提高役男薪資等作法，提升國軍整體戰力及全民防衛能量。10年前台灣政府將兵役削減至4個月。

然而，軍事專家警告，這些措施可能遠遠無法應付實際所需。

公民社會組織「台灣民主實驗室」（Double Think Lab）的軍事與網路事務諮詢顧問廖彥棻說：「現在基本上只有回到2008年開始裁軍前的狀態。雖然你必須稱許總統恢復義務役期限的做法，這並未解決軍力問題，而軍事力量才是威懾的核心。」

還有軍事分析家認為，徵兵制改革僅是解決長期兵員不足的應急措施，儘管國防部承諾改革訓練內容，包括取消刺槍術，並加入刺針防空飛彈、標槍反坦克飛彈等現代武器的操作訓練，但外界懷疑，實際推行難度很高。

軍事專家也警告，遠為重大的戰略問題仍未解決。

台灣前參謀總長李喜明表示：「我一直呼籲設立一支國土防禦部隊，這支部隊可以在指揮權更分散的狀態下從事城市游擊戰，但顯而易見的，他們並不想採用這個概念。這也意味他們並不願採納烏克蘭或波羅的海國家的策略。」

另名台灣退役將領也說：「我們的武裝部隊仍繼續採用傳統作戰概念，而未向大眾清楚傳達新戰略。」

知情人士透露，美國代表團也觀察到類似問題，「他們發現，我軍在戰術層級熟練自如，但缺乏戰略思維能力」。

消息人士認為，儘管已經晚了，但台北正走上正確道路。美國官員說，「蔡英文採取艱難而重大的行動，告訴民眾需要改變，整個社會必須一起努力捍衛他們的家園。預期往後將會有進一步行動。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1120102