中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬4427例本土個案及71例境外移入；另確診個案中新增7例死亡。上次破兩萬已經是11月17日，也是連7天疫情升溫，指揮中心表示，今日新增的病例數較上周二多7347例，增加約43%。

另外，昨天（26日）新冠疫苗總共接種2萬6392人次，其中莫德納次世代接種2萬416劑。

指揮中心表示，今日新增之2萬4427例本土病例，個案分布為新北市(4,717例)，臺中市(3,123例)，臺北市(2,735例)，桃園市(2,637例)，高雄市(2,433例)，臺南市(2,141例)，彰化縣(1,270例)，新竹縣(869例)，新竹市(704例)，苗栗縣(675例)，雲林縣(488例)，屏東縣(463例)，嘉義縣(426例)，南投縣(390例)，宜蘭縣(345例)，基隆市(275例)，嘉義市(235例)，花蓮縣(186例)，金門縣(138例)，臺東縣(118例)，澎湖縣(56例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增7例本土病例死亡個案，為1例男性、6例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、5例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年12月7日至12月23日，死亡日期介於12月18日至12月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計869萬8490例本土病例，2020年起累計1萬5103例本土死亡個案。