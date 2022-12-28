歐洲股市周二收盤小幅上漲，與此同時，中國放鬆防疫管制，為經濟復甦帶來希望。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.55點或0.13%，為428.00點，並且實現了「聖誕上漲」的傳統。英國和愛爾蘭股市依舊休市，但其它開市的歐洲股市大多上漲。交易員和分析師表示，成交量稀少也影響了市場走勢。

瑞訊銀行分析師Ipek Ozkardeskaya說，中國的重啟和美國上周五的通膨資料，為股市提供了「微小的提振」。

中國官方在周一表示，對入境旅客將取消防疫隔離措施，三年來的邊境控制措施出現鬆綁。

與中國業務關聯較多的奢侈品股，例如LVMH集團、開雲集團(Kering)、歷峰集團(Richemont)皆上漲在1.7%至2.4%之間。

主要消費國中國需求復甦的預期，推動油價上漲，能源股也上漲0.4%。

但是新加坡的華僑銀行(OCBC)策略師Christopher Wong說，中國的迅速重新開放，可能是一把雙面刃。且在新冠病例數激增情況下，中國仍未緩開放腳步。

路透一項調查顯示，儘管面對能源危機、原物料短缺、全球經濟放緩等逆風因素，德國企業預計明年經濟僅會有小幅衰退。

德國DAX指數周二上漲0.4%。

泛歐股市今年以來已經下跌逾12%，並正走向自2018年來最糟的年度表現。投資人擔心主要央行的收緊政策，將傷害經濟，皆影響到股市表現。

在個別股票中，Leonteq跌5.4%，報42瑞朗；該瑞士金融科技公司表示，由於下半年客戶需求下降，因此下調全年獲利預期。