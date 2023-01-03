歐洲股市周二早段延續上漲的走勢；投資人也在等待今日稍晚德國通膨資料的公布，以推估歐元區通膨走向的線索。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤升2.49點或0.58%，為431.44點。金融股和非必需消費品股提供最大的上漲助力。

投資人關注德國12月通膨初值的公布，以尋找歐元區成本壓力的線索，以及相關的歐洲央行激進升息貨幣政策的走向。

德國調和於歐盟標準的消費者物價指數(HICP)，估計12月的初值將為增加10.7%，將低於11月的年增11.3%。

法國總理Elisabeth Borne說，預計通膨在2023年初見頂，然後開始降溫。

歐股在新年後第一天，周一上漲1.6%；此前周一公布的歐元區製造業資料顯示，隨著供應鏈復甦和通膨壓力緩解，製造業最糟糕的情況已經過去。

英國股市周二復市，目前上漲1.1%。

德國的Brenntag上漲5.0%；該化學品分銷商表示，將終止對美國較小的競爭對手Univar Solutions的收購談判。