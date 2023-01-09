美股大漲報喜，台股跟著同樂！上週五美股指數全面強彈，其中又以費城半導體指數表現最強，台積電(2330)ADR大漲3.09%作收，即將在本週舉行法說會的台積電當仁不讓成為帶領今天台股站上月線挺進的多頭總司令，在台積電登高號召下，今天電子股明顯轉強，預期產業將於第1季末到第2季落底的砷化鎵產業，穩懋(3105)連兩天大漲，今天盤中股價強攻漲停板，宏捷科(8086)也同步走高。

獲外資喊進的國巨(2327)也站上500元關卡，績優股興勤(2428)亦亮燈漲停，雖然全球景氣不佳，雲端伺服器依舊是今年相對有成長性的產業，尤其是具伺服器新平台轉換題材的個股，金居(8358)續強，嘉澤(3533)及金像電(2368)擺脫法人賣壓今天止跌反彈大漲，股王大立光(3008)也站回2200元關卡。

在績優電子股帶頭衝之下，台股指數開高走高，盤中大漲逾280點，站上14650點；截至11點45分為止，加權股價指數約14662.65點，上漲289.31點，成交量約為1509.62億元；OTC指數為188點，上漲2.26點，成交量為405.54億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲3.23%，其次是電子零組件類股及機電類股，分別上漲2.6%及2.33%，表現較差者為航運類股、電線電纜類股及網通類股，其中航運類股下跌0.48%，電線電纜類股下跌0.4%，網通類股上漲0.27%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲2.87%，表現最差為紡織類股、下跌0.48%。

就技術面來看，2023年第一週，台股展現無畏利空都要漲的氣勢，上週五加權股價指數以14373.34點作收，累計一週上漲235.65點，漲幅約1.67%，週K收紅，終止連四黑，不過成交量明顯萎縮，日均量為1593.75億元，櫃買市場也同步走高，OTC收盤指數為185.74點，累計一週上漲5.4點，漲幅約2.99%，週K收紅，亦終止連四黑，成交量再萎縮至日均量475.19億元；今天台股受美股大漲激勵，由電子股領軍指數開高走高，盤中大漲逾280點，站上14650點，今天台股指數順利站上月線，扭轉之前空頭趨勢，目前日KD呈現黃金交叉至，仍有向上機會。

分析師表示，美國就業市場成長強勁，但薪資升幅低於預期，通膨預期降溫，美股大漲慶祝，由於歷史經驗農曆年封關前一周上漲機率超過8成，可酌量布局農曆年前紅包行情，不過台股即將於1月17日封關，長假在即，丙種關帳，且美國超級財報週正要展開，加上俄烏戰爭日趨惡化，基本面應提防封關後1月中下旬後的財報季獲利再次下修及經濟面系統性風險，維持低持股過年建議。

由於封關前臨丙種關帳，主力色彩濃厚、漲多的中小型股恐面臨沈重賣壓，投資人宜避開，選擇具新平台或新產品轉換題材如：伺服器、網通等，以及近來人氣回流的半導體相關晶圓代工、IC設計等。