受解封題材帶動，周二香港股市開低後一路走高，恆生指數目前漲1.16%，為20010.99點，盤初一度跌477點、最低觸及19303點。國企股(H股)目前漲1%，為6772.11點。在岸人民幣盤中一度大漲逾600個基點，離岸人民幣曾創下逾4個月新高。

恆生科技股指數目前漲1.56%，理想汽車漲9.3%，漲幅最大；其次為金蝶國際漲6.33%。京東健康跌4.2%，表現最疲弱。

中資電訊股走強，聯通漲近9%，暫為表現最佳的藍籌股。中移動亦漲近2%。

受解封題材帶動，澳門賭場股和香港地產股表現亮眼，金沙中國漲逾6%，銀娛漲逾4%，美高梅中國漲11%。新世界發展漲逾4%，新鴻基地產漲逾2%。

今年有2.81萬旅客赴澳門跨年，創下10月1日中國國慶日以來單日入境旅客人數的新高記錄。中國將在1月8日周日全面取消入境隔離與核酸檢測規定，澳門特區政府預期今年每日可望吸引4萬名遊客，全年賭場收入可望達到1300億澳門元。去年澳門的博奕收入為422億澳門元，較2021年大減51%，並創下2004年以來新低。

金價創下逾半年新高，金礦股齊揚，紫金和山東黃金漲逾2%，招金大漲逾4%。

舜宇、瑞聲、比亞迪電子、高偉電子等蘋概股走跌，日經新聞報導，消息人士透露蘋果公司以需求減少為由，已通知中國供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook零組件，在iPhone 14手機之後，最新傳出的砍單消息。鴻騰精密在收購德國汽車零件廠的利多支撐下，股價漲1%。

產業人士表示，iPhone、AirPods、Apple Watch和MacBook是蘋果最重要的四種硬體產品，如果這四大產品線都面臨減產風險，意味著全球消費性產品市場可能比預期更疲弱。