東陽(1319)2022年12月合併營收17.25億元，年成長2％，累計2022年合併營收212.8億元，年成長16％，為近3年來最高。

AM事業2022年12月合併營收11.86億元，年成長21％，2022年合併營收148.91億元，年成長17％。OEM事業2022年12月合併營收5.39億元，2022年累計合併營收63.89億元，年成長13％。

東陽去年第4季旺季不旺，且有匯損干擾，營運遭遇小逆風。不過，日前外資券商認為，東陽去年第4季在庫存調整，今年第1季將回到季節性需求旺季，預估今年AM事業營收成長8％，AM成長趨勢主要來自汽車銷售以及美國保險公司擴大採用副廠件的優勢；OEM預估台灣今年成長2.5％，大陸地區成長5～10％，反映晶片短缺及大陸封控影響降低，預期2022年到2024年EPS分別為3.7元、3.4元及3.8元。