26歲大陸女星孔雪兒曾是限定女團「THE9」成員，她兩年前曾參加節目《寶藏般的鄉村》試吃魚子醬，因豪邁吃下高檔美食遭到其餘嘉賓與主持人的嘲笑，對此嘉賓熊梓淇和費啟鳴、華少都道歉了，孔雪兒也回應「整季節目錄製是在一個很輕鬆的氛圍下完成的」。

影片中孔雪兒第一個試吃魚子醬，詢問是否有沾醬，結果遭主持人華少調侃「是不是要給妳搞碗泡飯」，讓她尷尬自嘲「是我無知了」，之後解說員介紹可以先舔一下，身邊的華少、費啟鳴、尤長靖、熊梓淇都盯著她看，孔雪兒看起來有些無從下嘴，似乎是覺得舔不雅觀，猶豫再三後選擇豪邁大口吞下，行為惹笑眾人，唯有任賢齊從孔雪兒要吃的時候就轉移目光，在其他人嘲笑時則冷著一張臉，沒有加入取笑的行列。

孔雪兒吃魚子醬時被其他男星圍觀，只有任賢齊轉頭。（圖／浙江美好中國紀錄片頻道 ZJSTV Documentary YouTube）

男星熊梓淇率先表示沒有嘲笑的意思。（圖／微博）

許多網友認為一群男人盯著一個女生舔魚子醬不妥，所以孔雪兒才一口吞，也有人認為孔雪兒可能出身不富裕，沒有吃過魚子醬卻被其他人嘲笑，認為男星們的大笑很沒禮貌，但有網友緩頰認為是節目效果，不必放大檢視。

男星費啟鳴向孔雪兒道歉。（圖／微博）

主持人華少向大眾和孔雪兒道歉。（圖／微博）

男星熊梓淇率先發文表示遭到惡意剪輯，並且對他進行人身攻擊，他也沒有吃過魚子醬，所以不存在嘲笑別人的行為；費啟鳴則向孔雪兒道歉，直言「雖然我絕無嘲笑之心，但已讓女生感到不適」，強調日後會謹言慎行；主持人華少則發文：「兩年前的事，時至今日被大眾再次關注和討論，引發了許多的不愉快，帶來了不好的影響，我感到很抱歉，在此對孔雪兒女士和所有參與的嘉賓致歉」，孔雪兒今（22日）發文回應「整季節目的錄制是在一個很輕鬆的氛圍下完成的，感謝節目組帶領我們領略了美麗鄉村新風景。我一直希望帶給大家的是正能量，2022就要結束了，希望大家向前看，冬至快樂」。