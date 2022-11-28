一名徐姓男子因與哥哥關係不佳，2020年7月6日上午9時許，竟基於恐嚇危害安全之犯意，傳送「下次別讓我看到你，一定打你2巴掌」等訊息給哥哥，致其心生畏懼，憤而提告，法官依犯恐嚇危害安全罪，判處徐男拘役50日，可易科罰金。

據判決書指出，徐兄證稱，在2019年4月5日清明節時，弟弟就曾對他辱罵三字經，對他丟椅子、盤子，拿水果刀恐嚇要刺死他，所以看到弟弟傳送「下次別讓我看到你，一定打你2巴掌」等訊息後很害怕，每次返家探望與弟弟同住的母親時，都會把剪刀、水果刀收起來。

徐兄表示，當時收到弟弟的訊息沒有馬上報警，是因為每一、二月回家還是會碰到對方，考量兄弟之情以及顧及到媽媽要他不要提告才未立刻報警，後來因為弟弟不讓他與媽媽見面，且對妹妹也作諸多過分事情，讓他無法忍受才在今年1月提告。

徐男辯稱，從2019年初開始就跟哥哥感情不好，因為他幫哥哥的太太、小孩打字、作電腦作業，哥哥從未支付他薪水還用LINE嘲笑他，他被激怒後才會傳訊息，自己並沒有恐嚇的惡意，也認為哥哥不會害怕，他是為了停止哥哥一直傳訊息騷擾自己。

法官審酌徐男不思促進家庭和諧，未體認家庭成員相互尊重之精神，僅因細故糾紛，不以理性方法解決糾紛，即以威脅安全之事對兄弟恐嚇，造成其心生畏懼，且否認犯行、未能積極彌補過錯之犯後態度，法官依犯恐嚇危害安全罪，判處徐男拘役50日，可易科罰金。