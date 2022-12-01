國民黨台北市議員應曉薇上週六(26日)大選拿下1萬9440票，以第一高票連任當選中正、萬華區台北市議員，但勝選才第5天就被以「選前涉嫌以餐會方式賄選」名目，今遭檢調兵分五路搜索，應曉薇今(1)日晚間到台北地檢署應訊時戴著大墨鏡，被記者堵訪時神色自若直說「冤枉」。

應曉薇走進地檢署時，記者問她會不會覺得很冤枉，她說：「冤枉當然是冤枉，但是我覺得選舉就是...我是覺得先(向檢察官)說明吧，百分之百很冤枉！但是請選民相信我絕對不會觸法。」

「然後我個人覺得選舉完就是有一些惡意的人，做一些惡意的檢舉，我覺得很沒有公道。」她強調。有記者問她是否覺得是政治操作？應曉薇對此則回應表示：「我覺得都不予置評好不好！」隨即走上樓梯應訊。

調查局接獲檢舉，稱應曉薇與北市萬華區華江里長候選人楊華中今年10月間，共同以舉辦餐會方式，尋求選民投票支持；檢調認為，應、楊涉及賄選，違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪，今指揮調查局台北市調查處搜索5處，以被告身分約談應、楊及樁腳共5人。

應曉薇表示，對於有心人士引發的選舉恩怨，今日已清楚說明，自己絕不觸法。