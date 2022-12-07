桃園市即將換黨執政，交接小組7日首度召開會議，準市長張善政交接小組召集人黃敏恭表示，自己是文官出身，深刻了解政權交替時，文官是最不可或缺的穩定力量，允諾會保障文官權益，有升遷機會，至於小內閣張也在密集徵詢中，黃也保證不會有「千歲團」的狀況。
桃園市政府由祕書長黃治峯帶隊，率工務局、財務局、民政局、新聞處等官員出席，他表示，張善政團隊要求提供市府政務官跟機要缺額、債務預算執行情形、已上網招標未決標的案件、已完工未驗收的資料、2014年交接的會議紀錄、以及明年度重要執行事項，將於下周三同一時間地點舉行第二次會議時一併提供，笑言張團隊本來感覺有點擔心，但他們知無不言、言無不盡，很誠意希望無縫接軌， 讓新市府可以好好做事，明顯感受到尾聲時張團隊心中的石頭放下了。
黃治峯也提到，市府也針對12月25日就職典禮、12月31日跨年晚會、1月1日元旦升旗典禮等活動的規模、方式，例如就職典禮要在府前廣場或地下室大禮堂、要不要大合照、邀約名單、以及跨年晚會局處長是否要一起上台等事項，還有就任後庶務工作如印章刻印、宿舍問題等，帶回由準市長張善政決定，市府也提供全府副首長電話，讓張團隊可以隨時詢問。
黃敏恭率前副縣長郭蔡文、前立委高思博、前副秘書長李紹偉、善科基金會執行長蕭秀琴組成5人小組與會，他說雙方對接是一個很好的開始，已就人事、財務、工務、法制等法定交接事項交換意見，對交接過程及結果充滿信心。
黃敏恭強調，自己是基層公務員出身，一路上來，深刻了解政權交替時，文官的重要性會特別凸顯，讚文官是市府最不可或缺的穩定力量，因為文官依法行事，奉公守法前提下，一定可順利完成，他也允諾一定會保障文官權益和升遷機會，目標就是無縫接軌，至於遴選政務官部分則由張善政密集徵詢各方意見中，他可以保證的是，小內閣絕不會有千歲團的情況發生。
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