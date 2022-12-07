桃園市準市長張善政市府交接小組召集人黃敏恭和市府祕書長黃治峯首度開會討論交接事宜。(蔡依珍攝)

桃園市即將換黨執政，交接小組7日首度召開會議，準市長張善政交接小組召集人黃敏恭表示，自己是文官出身，深刻了解政權交替時，文官是最不可或缺的穩定力量，允諾會保障文官權益，有升遷機會，至於小內閣張也在密集徵詢中，黃也保證不會有「千歲團」的狀況。

桃園市政府由祕書長黃治峯帶隊，率工務局、財務局、民政局、新聞處等官員出席，他表示，張善政團隊要求提供市府政務官跟機要缺額、債務預算執行情形、已上網招標未決標的案件、已完工未驗收的資料、2014年交接的會議紀錄、以及明年度重要執行事項，將於下周三同一時間地點舉行第二次會議時一併提供，笑言張團隊本來感覺有點擔心，但他們知無不言、言無不盡，很誠意希望無縫接軌， 讓新市府可以好好做事，明顯感受到尾聲時張團隊心中的石頭放下了。

黃治峯也提到，市府也針對12月25日就職典禮、12月31日跨年晚會、1月1日元旦升旗典禮等活動的規模、方式，例如就職典禮要在府前廣場或地下室大禮堂、要不要大合照、邀約名單、以及跨年晚會局處長是否要一起上台等事項，還有就任後庶務工作如印章刻印、宿舍問題等，帶回由準市長張善政決定，市府也提供全府副首長電話，讓張團隊可以隨時詢問。

黃敏恭率前副縣長郭蔡文、前立委高思博、前副秘書長李紹偉、善科基金會執行長蕭秀琴組成5人小組與會，他說雙方對接是一個很好的開始，已就人事、財務、工務、法制等法定交接事項交換意見，對交接過程及結果充滿信心。

黃敏恭強調，自己是基層公務員出身，一路上來，深刻了解政權交替時，文官的重要性會特別凸顯，讚文官是市府最不可或缺的穩定力量，因為文官依法行事，奉公守法前提下，一定可順利完成，他也允諾一定會保障文官權益和升遷機會，目標就是無縫接軌，至於遴選政務官部分則由張善政密集徵詢各方意見中，他可以保證的是，小內閣絕不會有千歲團的情況發生。