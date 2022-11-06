台北市長候選人陳時中（右2）今天到苗栗為徐定禎站台。（李京昇攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎6日下午2點半，與台北市長候選人陳時中、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝合體，共同舉辦醫療界後援會成立記者會。陳時中提到，政府的優秀防疫成績，因為選戰、因為陳時中參選，讓台灣在國際名列前茅的防疫成績被惡意扭曲，讓人感到痛心。

陳時中、王必勝與苗栗醫療界代表、民進黨苗栗各級候選人今天舉辦醫療界後援會，共同力挺徐定禎，並喊出「團結台灣、顧好未來」，要打贏苗栗、台北市的選戰。

陳時中先是讚許徐定禎在頭份市長任內，把負債3千多萬轉虧為盈變成3億多，如果順利當選縣長，絕對有能力為苗栗縣賺錢，而且不只賺3億還要賺進30萬元。

陳時中說，苗栗這幾年在中央政府挹注下，包括苗栗醫院要打照急重症大樓、竹南等科學園發展到位，未來徐定禎當選勢必能帶來更多中央資源，為苗栗鄉親帶來更多建設。

陳時中表示，疫情最嚴峻的時候，京元電子竹南廠區曾爆發500多人群聚感染，也因為他知人善任，王必勝被委以重任後，將疫情防堵沒有擴散到社區。

他強調，不是在自詡自己多厲害，而是一個團隊力量團結起來，才有辦法每件事情都做好。台灣防疫政策很好，是國際有目共睹，目前包括染疫數目、重症感染人數、疫苗施打率、給藥速度等層面，各項績效都是國際上名列前茅。

陳時中說，台灣防疫做得好，卻因為今年選舉而被刻意打壓，更因為他陳時中參選台北市長，又讓防疫成績被扭曲跟抹黑，對此他感到非常痛心，他也向選民呼籲，不只要中央政府給民進黨執政，台北市、苗栗縣等縣市也要贏得勝選，這樣才把正確的訊息帶給國際，並讓台灣人民有更自由民主的生活。