國民黨苗栗縣長候選人謝福弘12日舉辦通霄競總成立大會，總統馬英九第3度前來苗栗為謝站台，馬英九也致贈駿馬木雕給謝福弘，強調不會輕易送馬，更送4句佳話祝福謝福弘，期盼謝能夠勝選。

馬英九今天到場時，依舊魅力不減，受到群眾歡呼，現場湧進5、600位支持者到場，馬英九上台致詞時，除痛批民進黨執政失敗、爭議不斷，他也呼籲藍營支持者將謝福弘送進苗栗縣政府，讓縣民安居樂業、讓苗栗的年輕人回家。

馬英九說，謝福弘過去38年為農民打拚，也擔任過國民黨的黨務工作，輔選不遺餘力，不希望苗栗民眾失去這樣老老實實，真正為民眾做事的人，希望苗栗人一定要票投謝福弘，下架民進黨。

隨後馬英九贈包子、蒜頭給謝福弘，還贈送駿馬木雕。馬英九提到，他雖然姓氏馬但不太送別人象徵馬的物品，如果有送代表對方是位值得讚賞跟鼓勵的人，所以他也贈謝福弘4句佳話，「老馬識途」、「馬力十足」、「一馬當先」、「馬到成功」，預祝謝福弘贏得勝選。

謝福弘也致詞表示，這次苗栗選舉非常辛苦，近期也有很多假消息、假民調一直帶風向，但是他一直堅持下去，就是不願意讓苗栗人出去被人家笑，說怎麼那麼沒水準，去選一個這麼多爭議的人。

謝福弘說，現在鍾東錦不管是土地或砂石都申告違法，又被檢調追查，苗栗縣長是苗栗的門面、苗栗的形象，所以要當一個縣長候選人必須要經過高標準、高道德的檢驗，因此神聖的一票會決定苗栗未來，苗栗不要黑道治縣、不要民進黨治縣，要由一個善良的人來治縣，他呼籲民眾珍惜手中神聖的一票，選出正直善良的人為苗栗領航。