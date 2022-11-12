九合一選戰倒數不到20天，各縣市的選戰更是引起外界高度關注。無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（12）日就在臉書上表示，「今天台灣前後任的總統來到苗栗，為他們的黨籍候選人站台，而我身邊只有苗栗鄉親」，鍾東錦更喊，「我不需要任何總統站台，也能揚帆啟航。一起打贏苗栗這一仗，一起抵擋貪婪腐敗的民進黨，投給能打敗民進黨的人，就是所有在野反綠陣營，內心最深處的訴求與想望」。

鍾東錦在臉書上表示，當蔡英文、賴清德、馬英九，在台上為黨籍候選人聲嘶力竭吶喊的同時，他仍在苗栗的大街小巷穿梭。鍾東錦也坦言，「沒有黨派的奧援，同時面對三黨夾擊，除了盡可能地向每個遇到的鄉親介紹自己以外，坦白說，我們還真沒有什麼其他的方法，可以對抗黨政一把抓的民進黨」。

鍾東錦說，敵人的黑函與媒體網軍操作鋪天蓋地，「我雖然盡力抵抗，卻也難免在動用全國之力的毀滅式選風下，渾身是傷」。但鍾東錦仍然抱持樂觀的態度，因為他相信他這兩年來的經營與努力，已經深植在所有與他同行過的每個人心裡。鍾東錦強調，「他們不會因為一張黑函或幾則抹黑報導，就失去對我的信任，一如我也不會在大選之後，忘了對人民做過的任何承諾」。

鍾東錦也激喊，「我們一起哭過、笑過、流汗過也牽手過，沒有總統加持，但卻有千萬苗栗鄉親，為我點燃希望之火」，鍾東錦說，「我們收到了千百張熱情民眾的投稿，有你們陪在我身旁，我不需要任何總統站台，也能揚帆啟航。一起打贏苗栗這一仗，一起抵擋貪婪腐敗的民進黨，投給能打敗民進黨的人，就是所有在野反綠陣營，內心最深處的訴求與想望」。

最後鍾東錦更直言「能贏民進黨的人，就是這場選戰中最應該投的候選人」，同時也強調「苗栗願景，前程似錦！您好，我是唯一能贏民進黨的候選人，1號鍾東錦」。