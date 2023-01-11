康康11日舉辦出道25周年「百味人生」百變康康巡演記者會。他小18歲太太張家霈帶著兒子、女兒到場力挺，他感性說，家人是他最大的後盾，太太甜蜜說：「老公你想做什麼就去做，就算賣房子也支持你。」他則透露，近來推出新專輯砸下300萬，不過尾牙季已接逾30場活動，粗估吸金200萬元，他目前在台灣擁4間房、杭州有1間房，近年收入穩定，不需要賣房。

他很疼愛太太，若2人有吵架，他一定馬上道歉、認錯，並心疼說，太太獨自嫁來台灣，個性賢慧，還替他生了2個小孩，相當顧家，婚後幾乎沒發生過激烈爭執，日常都會送禮犒賞太太，最近推出新歌〈幸福100年〉，把這回唱酬的 100萬當作結婚12周年禮物送給老婆，但被老婆吐槽，「你這次怎麼拿這麼少（唱酬）」。

他樂觀說，現在大環境不佳，還有人要幫他辦演唱會，只拿唱酬就好，並憶起，他在2017開唱時，意外被騙500萬元，「我們投資紅髮艾德、防彈少年團的演唱會，後來才發現被騙，還被叫到警局做筆錄」，他幽默表示，「警察還恭喜我『康哥你是被騙最少的，其他被騙的，都是千萬起跳』。」他昨無奈說，至今錢仍拿不回，血本無歸。

談到小甜甜婚變風波，他表示，「結婚雖然是一時衝動，有時候還是要想一下」，也認為小甜甜大老公13歲，加上女生本來比男生成熟，甚至看到他們為了洗衣服吵架，形容他們像是媽媽教兒子，「夫妻之間都要忍耐」。

他將於5月27日、6月3日分別在高雄流行音樂中心及臺北流行音樂中心開唱，門票將在13日開賣。他近年維持跑步運動等習慣，體力保持不錯，前幾年曾發現頸動脈阻塞42％險中風，現在有運動、每天喝大量水，身體狀況良好，痛風也沒復發。