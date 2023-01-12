林柏宏於個人社群上分享身穿Bottega Veneta編織背心以及Pillow小白鞋的穿搭照，獲許多粉絲好評，辣椒綠編織羽絨背心，9萬9400元。（摘自林柏宏臉書）

Bottega Veneta編織絨背心男女款都有，並有辣椒綠、黑色、淡藍色等多種顏色供選擇。（Bottega Veneta提供／合成圖）

近期天氣忽冷忽熱，要如何穿的時尚又能兼顧溫差變化，背心是最適合這種情況的單品，義大利精品品牌 Bottega Veneta創意總監 Matthieu Blazy，將品牌標誌性的編織紋理躍身成為羽絨外套的獨特設計，台灣男星林柏宏、周湯豪等也都搶先示範時髦的穿搭方法，提供近期衣服不知道該怎麼穿的時尚迷們穿搭靈感參考。

周湯豪於《什麼都不必說》MV中，他以白T搭配鮮明的鸚鵡綠編織紋理背心，簡單搭配銀色飾品、墨鏡就衝滿街頭潮流感，蓬鬆、又搶眼的編織紋理，讓整體看似休閒率性的穿搭更吸睛，在MV釋出時便有粉絲敲碗想知道那件背心在哪買得到。林柏宏所演繹的則是辣椒綠的羽絨背心，相較於周湯豪「門戶大開」的穿著方式，林柏宏將扣子全扣上，搭配長袖白T、黑褲，再加上近期品牌主打的Pillow小白鞋，展現溫暖童趣的穿搭風格。

Matthieu Blazy上任後不段玩轉品牌經典編織，讓編織紋路不在僅限於包款皮件當中，不論是經典的交叉格紋、放大更具立體感的剪裁，或是與 Foulard 包款完美呼應的抓皺摺痕，沒有過多繁複的設計、醒目的標示，卻更加輕易簡潔的彰顯個性美學。