深入Bottega Veneta品牌骨髓的編織工藝近年來十分火紅，日前也經過縮小放大、變得更加柔軟圓潤等手法，豐富視覺、與觸覺的體驗，成為不少明星、時尚部落客街拍必備單品，品牌2023年又推出FOULARD 系列「抓皺皮革」，並將之貫穿於品牌熱賣款式中，近期品牌死忠粉絲杜娃黎波（Dua Lipa）、瑪格羅比（Margot Robbie）、韓女團LE SSERAFIM成員金采源等人也悄悄上肩，以不同風格詮釋，印證包款百搭的實搭性。
杜娃黎波（Dua Lipa）帥氣皮革搭配黑色西裝褲帥氣上街，但擅長搭配的她巧妙運用螢光綠帽T，以及水藍色的foulard Cassette肩背包打造視覺亮點；瑪格羅比則以Bottega Veneta 早春系列的寬鬆西外，搭配品牌推出的抓皺的Cassette皮革肩背包，提供休閒不失正式的穿搭模板，也帶出品牌近期推出的新色「酪梨綠」。
此次品牌創意總監Matthieu Blazy推出的FOULARD系列，將抓皺元素運用於Cassette包款、Arco托特包、水桶包外，也為其染上中性色調的燕麥米、酪梨綠，不論男女都能輕鬆搭配。
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