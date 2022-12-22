深入Bottega Veneta品牌骨髓的編織工藝近年來十分火紅，日前也經過縮小放大、變得更加柔軟圓潤等手法，豐富視覺、與觸覺的體驗，成為不少明星、時尚部落客街拍必備單品，品牌2023年又推出FOULARD 系列「抓皺皮革」，並將之貫穿於品牌熱賣款式中，近期品牌死忠粉絲杜娃黎波（Dua Lipa）、瑪格羅比（Margot Robbie）、韓女團LE SSERAFIM成員金采源等人也悄悄上肩，以不同風格詮釋，印證包款百搭的實搭性。

杜娃黎波（Dua Lipa）皮衣搭綠色帽踢帥氣演繹Bottega Veneta 抓皺 foulard Cassette 肩背包。（Bottega Veneta 提供）
杜娃黎波（Dua Lipa）皮衣搭綠色帽踢帥氣演繹Bottega Veneta 抓皺 foulard Cassette 肩背包。（Bottega Veneta 提供）
瑪格羅比（Margot Robbie） 穿著 Bottega Veneta 2023 早春服裝,，搭配抓皺 foulard Cassette 肩背包。（Bottega Veneta 提供）
瑪格羅比（Margot Robbie） 穿著 Bottega Veneta 2023 早春服裝,，搭配抓皺 foulard Cassette 肩背包。（Bottega Veneta 提供）

杜娃黎波（Dua Lipa）帥氣皮革搭配黑色西裝褲帥氣上街，但擅長搭配的她巧妙運用螢光綠帽T，以及水藍色的foulard Cassette肩背包打造視覺亮點；瑪格羅比則以Bottega Veneta 早春系列的寬鬆西外，搭配品牌推出的抓皺的Cassette皮革肩背包，提供休閒不失正式的穿搭模板，也帶出品牌近期推出的新色「酪梨綠」。

Bottega Veneta Arco 皮革抓皺托特包 (酪梨綠)，13萬8000元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta Arco 皮革抓皺托特包 (酪梨綠)，13萬8000元。（Bottega Veneta 提供）

Bottega Veneta Cassette 皮革抓皺肩背包 (耶誕限定金色)，10萬3400元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta Cassette 皮革抓皺肩背包 (耶誕限定金色)，10萬3400元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta 皮革抓皺水桶包 (耶誕限定銀色).9萬5400元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta 皮革抓皺水桶包 (耶誕限定銀色).9萬5400元。（Bottega Veneta 提供）

此次品牌創意總監Matthieu Blazy推出的FOULARD系列，將抓皺元素運用於Cassette包款、Arco托特包、水桶包外，也為其染上中性色調的燕麥米、酪梨綠，不論男女都能輕鬆搭配。

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