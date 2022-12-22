深入Bottega Veneta品牌骨髓的編織工藝近年來十分火紅，日前也經過縮小放大、變得更加柔軟圓潤等手法，豐富視覺、與觸覺的體驗，成為不少明星、時尚部落客街拍必備單品，品牌2023年又推出FOULARD 系列「抓皺皮革」，並將之貫穿於品牌熱賣款式中，近期品牌死忠粉絲杜娃黎波（Dua Lipa）、瑪格羅比（Margot Robbie）、韓女團LE SSERAFIM成員金采源等人也悄悄上肩，以不同風格詮釋，印證包款百搭的實搭性。

杜娃黎波（Dua Lipa）皮衣搭綠色帽踢帥氣演繹Bottega Veneta 抓皺 foulard Cassette 肩背包。（Bottega Veneta 提供）

瑪格羅比（Margot Robbie） 穿著 Bottega Veneta 2023 早春服裝,，搭配抓皺 foulard Cassette 肩背包。（Bottega Veneta 提供）

杜娃黎波（Dua Lipa）帥氣皮革搭配黑色西裝褲帥氣上街，但擅長搭配的她巧妙運用螢光綠帽T，以及水藍色的foulard Cassette肩背包打造視覺亮點；瑪格羅比則以Bottega Veneta 早春系列的寬鬆西外，搭配品牌推出的抓皺的Cassette皮革肩背包，提供休閒不失正式的穿搭模板，也帶出品牌近期推出的新色「酪梨綠」。

Bottega Veneta Arco 皮革抓皺托特包 (酪梨綠)，13萬8000元。（Bottega Veneta 提供）

Bottega Veneta Cassette 皮革抓皺肩背包 (耶誕限定金色)，10萬3400元。（Bottega Veneta 提供）

Bottega Veneta 皮革抓皺水桶包 (耶誕限定銀色).9萬5400元。（Bottega Veneta 提供）

此次品牌創意總監Matthieu Blazy推出的FOULARD系列，將抓皺元素運用於Cassette包款、Arco托特包、水桶包外，也為其染上中性色調的燕麥米、酪梨綠，不論男女都能輕鬆搭配。