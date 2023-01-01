周湯豪偕媽媽比莉赴台東唱跨年晚會。（TVBS提供）

周湯豪偕媽媽比莉赴台東唱跨年晚會，並將小巨蛋演唱會的精華搬至台東，宛如5萬人夜店趴，也因為這對最潮母子檔的壓軸加持，讓台東場嗨到最高點。

說到台東行，周湯豪和比莉都不約而同說出跟台東的奇妙緣份，比莉姐兩年前曾到台東拍戲，東海岸的好山好水讓她好驚艷，對於台東念念不忘，周湯豪則表示自己上張專輯「有半張是在台東做的！」這也是他為何首肯答應來到台東跨年。

周湯豪和比莉於前晚總彩完，還興致勃勃前進台東夜市，最有趣的是，比莉說台東夜市超熱情的，好像大家都認識彼此，讚：「台東夜市真的像鄰居一樣親切！」當被問到夜市裡大家跟她聊什麼？她開心答：「妳歌星厚，穿豹紋辣個啦！」讓全場都笑翻。周湯豪說跨年表演結束後，會跟媽媽隨興留在台東度假，希望多吸收一些台東的好空氣和芬多精。

周湯豪表示：「2022年相當忙碌，但很開心，能做自己想做的事很幸運。」並透露2023年也會focus在演唱會，比莉則祝大家2023年身體健康，「每天開心平安很重要，講起來很簡單，但大家都要健康。」周湯豪將於20日發行內含5首歌曲、雜誌開本寫真的《REALIVE》EP，收錄2首劃時代經典的LIVE版本。