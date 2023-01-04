台東縣長饒慶鈴下鄉拜年，並 致贈數位紅包給第1線員工。（台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴為感謝縣府團隊1年來辛勞付出，今起下鄉拜年並致贈數位紅包「台東金幣」100枚，首日來到南迴地區4鄉，饒慶鈴表示，除了慰勉春節期間無法休假的第一線執勤人員以外，也希望今年10天春節連假，南迴台9線交通順暢。

饒慶鈴今日上午首先前往達仁鄉公所，受到議員蔡玉玲、鄉長陳新輝熱烈歡迎，並互道祝福「新年快樂、金兔年順心」，饒慶鈴也發送數位紅包「台東金幣」100枚，預祝大家在新的1年「揚眉兔氣、諸事大吉」，接續前往消防、警察、衛生、戶政、大武區家庭福利服務中心等單位。

饒慶鈴感謝過去大家的努力，縣府團隊將持續以「開放、整合、創新」整合各局處資源，推動更多加值服務，並致力打造台東成為南島文化首都，讓世界看見台東。

國計處處長曹劍秋說明，只要下載並開啟「TTPush」APP填寫問券即可獲得100枚台東金幣，「台東金幣」是附屬於「TT Push」APP的虛擬貨幣，民眾只須在手機下載TTPush APP，就能查詢到申請案件狀況、中低收入補助訊息、稅務通知提醒、停車費繳費提醒等與民生息息相關之縣府業務。