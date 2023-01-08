台東黃姓民眾今天中午在沙灘上撿石頭時，發現有人躺沙灘上，上前關心時，卻發現該人動也不動，趕緊報警，警方到現場拉起封鎖線並進行採證中。

目前僅知沙灘上的死者是位女子，身上沒有外傷，由於今天海象惡劣，遺體還差點被大浪拖回海裡，警方以及海巡人員趕緊先將遺體移到安全的地方繼續採證。

由於現場沒有任何文件也不知道女子為何會陳屍在沙灘，目前警方先將遺體送往殯儀館等待解剖，了解真正死因。

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