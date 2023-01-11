台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院今天寒冬送暖。（蔡旻妤攝）

寒冬送暖，台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院今天準備電動按摩枕、浴巾、罐頭、毯子等8樣禮品，將於過年前陸續送至各鄉鎮共335位弱勢長輩家中；一粒麥子基金會表示，活動持續19年來未間斷，迄今逾5600名長者接受關懷。

「為愛發光」宅配列車開出，台電台東區處長邱雲祥與一粒麥子基金會台東服務中心主任潘政憲擔任列車頭。首站前往80歲獨居陳阿公的住家，他看到一行人前來送禮，家裡頓時變得熱鬧起來，開心地不斷道謝；因他兒時感染小兒麻痺病毒，因腳掌外翻情況越趨嚴重，行動不便而減少外出，去年7月起接受基金會居家服務。

台電貼心準備「電動按摩枕及浴巾」作為溫馨關懷禮，由於一粒麥子人員在服務長輩過程中，發現天氣冷長輩減少外出活動及運動，身體難免變得不靈活。電動按摩枕操作簡單，又有熱敷功能，長輩在家就能輕鬆按摩肩頸、腰部，促進血液循環，降低疲勞、痠痛感；浴巾則是讓長輩沐浴後，立即擦乾並保暖身體。

一粒麥子基金會董事長呂信雄指出，基金會與東基每到歲末年初都會舉辦寒冬送暖活動，讓弱勢長輩感受年節的關懷氛圍，感謝台電長期支持，才能持續19年不中斷，迄今服務的長輩累積已超過5670人次。

一粒麥子表示，溫馨關懷禮與禮品19日前會陸續宅配到接受東基及基金會送餐、居家照顧等服務的經濟弱勢獨居長輩家中，也包括關山、鹿野、金峰、新生日間照顧中心的經濟弱勢長輩。

關懷義剪活動今年前進台東縣最北端的長濱鄉，當地執業20多的美髮師陳金月熱心公益，平常就會到文化健康站為部落長輩義剪，知道一粒麥子基金會的居家服務長輩有義剪需求，立馬放下手邊的工作，逐一為不便出門的居服長輩在家中義剪，讓長輩們可以清爽過年。