台東縣卑南鄉某國小三年級男童在上課時，將雙手伸進椅面的洞洞，結果雙手食指都卡洞，校護上油也拔不出，就連卑南消防分隊救護人員也無法將手指抽離，只好連人帶椅送往台東基督教醫院處理，經院方破壞座椅板才順利將該學童雙手食指拔出，僅稍微腫脹，上藥後無大礙。

校方表示，今天下午2時許上資訊電腦課時，該學童將雙手食指伸進座椅透氣孔，等到操作電腦才發現手指卡洞拔不出來，緊張大聲喊叫，老師查看並試著拔，無法拔出，趕緊請校護過來處理，校護用沙拉油潤滑後還是拔不出來，只好報案請消防隊協助。

消防局卑南分隊接獲報，立即派出救護車及救助車迅速趕抵，學童雙指緊緊卡在椅在內，上油無法抽出，於是進行椅子切割，連椅帶指送醫處置。

台東基督教醫院表示，學童到院時雙手手指頭因為腫脹，沒辦法拔出來，立即聯絡工務將椅洞鋸開，經檢視，手指頭循環都沒問題，醫生開藥後，已由家長陪同出院。