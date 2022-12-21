道安教育從小扎根，高雄區監理所20日結合高雄市道安促進會、路竹分駐所及大發駕訓班共同至北嶺國小舉辦道安體驗活動，為加強學童對「大型車內輪差與視野死角」潛在危險的認知，更將大貨車開進北嶺國小，讓學童實際感受看不到的危險視角外，也模擬酒醉情境，讓參與體驗的學生及老師都直呼「好可怕！」

大貨車開進北嶺國小，讓學童實際感受看不到的危險視角(高雄區監理所提供)

學童戴上3D模擬酒駕眼鏡更了解酒後駕車的可怕及危險性。(高雄區監理所提供)

高雄區監理所所長李瑞銘表示，111年監理所共規劃辦理18場的國小巡迴交通安全宣導活動，原訂8月辦理活動的北嶺國小，因受疫情影響延至20日舉行，但仍不減現場學童參與的熱情。

透過巡迴宣導，讓「大型車內輪差與視野死角」的概念能透過孩子影響家人，用路安全更有保障。(高雄區監理所提供)

「走路都歪掉了，怎麼能夠開車？」戴上3D模擬酒駕眼鏡後的老師驚呼說道，自己平常不會喝酒，透過酒駕模擬才知道酒後駕車的可怕及危險性。3年級的廖姓學生也說，雖然看過宣導影片，但與實際坐上大貨車駕駛座的感受完全不一樣，因為大型車轉彎時看不見視野死角的車輛及行人，一個不小心，就會造成不可挽回的傷亡。

負責這次宣講的高雄區監理所盛姓講師說，自己家中也有2個活潑好動的小孩，所以灌輸學童正確的安全觀念真的很重要，高雄區監理所持續將「大型車視野死角與內輪差」、「酒駕防制」及「路口停讓」觀念帶進校園，就是要讓學童提高自我保護能力。

經過一連串的體驗與實作活動，許多學童都知道「看到大車要遠離」，李瑞銘所長呼籲，希望透過巡迴宣導，讓「大型車內輪差與視野死角」的概念能透過孩子影響家人，彼此多一份用心，用路安全更有保障。

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