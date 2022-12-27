【立綱氣象報報】東北季風減弱 白天溫升 早晚天氣涼

隨著東北季風逐漸增強，迎風面的北部、東部天氣轉為濕涼，氣象局也針對10縣市發布低溫特報，並提醒明日基隆北海岸、東北部、大台北山區有較大雨勢機率；氣象主播戴立綱也說，本周北部、東部轉濕涼，中南部天氣晴朗，這樣的天氣將持續到跨年後，預估下周三（1/3）過後，才會有另一波冷空氣報到。

氣象局稍早發布低溫特報，今夜至明日（12/27、12/28）上午受輻射冷卻影響，台灣西半部及南投氣溫明顯偏低，低溫區域為：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市，可能有10度以下低溫，屬於「寒冷」的黃色燈號。

氣象局針對10縣市發布低溫特報，可能出現10度以下低溫。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區需慎防局部大雨，其他地區則為多雲到晴。

氣溫方面，各地早晚偏涼，清晨受輻射冷卻影響，新竹至高雄、南投等地氣溫可能低於10度，白天高溫回升，北部、東北部約17至19度，中南部、花東則有21至25度，中南部日夜溫差較大。

氣象主播戴立綱指出，這周冷空氣偏弱，但東北季風持續吹拂，北部、東部迎風面濕涼，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨較明顯，中南部則天氣晴朗，預估這樣的天氣型態將一路持續到跨年後，到了下周二、下周三（1/3、1/4），才會有一波較強的冷空氣抵台。