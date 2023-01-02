大部分的人到眼科驗光的時候，都一定有看過「藍天綠地+熱氣球」的圖片，不過你知道圖中的畫面是真實存在的地點嗎？最近日本驗光儀代理商透露，圖片中的地點其實是位於美國的某條公路，至於正中央的熱氣球，則是後製合成上去的。

根據《Maidona News》報導，日本眼科儀器NIEDK的代理商G-SQUARE最近在推特發文，向推特執行長馬斯克喊話，詢問他是否有看過驗光儀中經常出現的「藍天綠地+熱氣球」圖片，並表明這張圖的版權所有者就是他們，希望能藉此獲得官方認證的金色勾勾，不過目前仍未得到推特官方回應。

G-SQUARE的職員G先生受訪時透露，在許多國家驗光儀中都能看到的這張圖片，其實是真實存在的場景，於美國亞利桑那州的公路拍攝，而採用這張圖片的原因，是因為公司創辦人曾在美國留學，對當地有很深厚的情感，且他也立志要讓公司在「全球最大醫材市場」的美國成為第一，所以自1990年就開始使用這張圖片。

不過這張圖片也並非全都是真實的，G先生指出，畫面中的熱氣球其實是後製合成上去的。起初公司有使用過「星暴」（天文學術語，指大量恆星快速形成的現象）的圖片，但後來發現難以讓測試者的視線穩定下來，於是才改成「公路+熱氣球」的畫面，不但能幫助測試者放鬆心情、注意力集中，遠眺的效果也更好。