光鼎生技（6850）自結12月合併營收以2,949萬元，改寫連續三個月新高紀錄，交出月增1.7％、年增9.6％佳績；累計2022年合併營收2.31億元，也同步締造新猶，年增29.1％。

光鼎表示，自去年10月起連續三個單月營收皆站上2,600萬元的高檔，12月營收再創新高，主要成長動能來自核心產品Qsep系列生物片段分析儀，佔總營收比重約八成，目前Qsep系列產品已銷售至全球50餘國，因此營收的亮眼表現，不單是反應傳統旺季需求，還有打響自有品牌所產生的疊加效應。

Qsep系列生物片段分析儀（Qsep Series Bio-Fragment Analyzer）已於6日取得美國FDA上市許可，亦即該公司推出的各式機種，包括實驗室標準款Qsep100生物片段分析儀、核心實驗室高通量分析最佳選擇的Qsep400，以及現地檢測與定點照護最佳利器的Qsep1系列等，都有機會打進美國市場，搶攻全球最大體外檢測商機，為業績增添成長新引擎。

光鼎指出，Qsep系列生物片段分析儀為一開放式架構，可供第三方試劑開發商、企業客戶以及學研機構在此平台上開發各種不同的臨床應用產品，加速核酸檢測的應用落地，實現即時現地檢測與定點照護的普及。

展望未來，光鼎將持續透過機台與試劑雙研發團隊，創造Qsep系列生物片段分析儀更多應用的可能性，並同步開發符合需求的專利儀器耗材（卡匣），藉由客戶端對Qsep需求量的增加帶動耗材的銷售，如同印表機與墨水匣的銷售模式，進一步擴大整體營收規模。看好市場需求持續暢旺，2023年營運有機會再攀新高。