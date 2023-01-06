受邀到美國參加玫瑰花車遊行的北一女樂儀旗隊，今日凌晨與隨行老師、家長們搭乘華航光榮返國，機長蔡武恭正巧是北一女家長會榮譽會長，特別在機上廣播送祝福，還有一位儀隊的家長是空服員，也刻意調班上機服務，暖心迎接北一女學子們。

蔡武恭機上廣播表示，很開心今天能與剛完成美國Pasadena玫瑰花車遊行的北一女中樂儀旗隊同學一起飛回台灣，知道你們能完美的完成這趟旅程，再度將台灣推向世界焦點，是經過無數練習，無論是烈日高照或是寒流，都可看到你們對每日練習的堅持，就是為實現對自己許下的承諾。

蔡武恭還說，謝謝你們讓我們知道每天都是新的一天，只要付出都可以呈現多采人生，只要有熱就能發出令人溫暖的光，真實確切的去過每一天，享受每一天的陽光與美好，「謝謝你們單純、執著、有想法、堅持的個性，用行動來告訴我們，未來一定會更好」。

蔡武恭也在廣播中感謝所有在出訪旅程背後默默協助的師長、家長、北一女中南加州校友會和包括中華航空等協力團體們，他表示，感謝你們願意無私的建造舞台，讓樂儀旗的孩子們得以發光發亮，留下生命中美好的一頁篇章。蔡武恭最後也以北一女校歌，勉勵及祝福班機上乘客，這一席暖心的廣播，讓搭機回國的北一女學子驚喜又感動。