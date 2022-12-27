前國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑在議長選舉前帶槍投靠民進黨，並如願當上「副議長」，國民黨高雄市黨部26日召開考紀會開鍘，取消他的黨籍。藍營深耕高雄的前立委柯志恩今（27）日在節目《少康戰情室》中則表示，曾俊傑是吊車尾上的，真的有骨氣選前就不要掛國民黨的招牌，並斷言他這次議員「鐵定最後一次」，也呼籲檢調盡快介入調查。

柯志恩指出，大家選前都是在看4席無黨籍議員的動向，但沒想到國民黨曾經的總召曾俊傑倒戈，這也是「大家這麼生氣，我也非常憤怒」的原因。她解釋，對於曾俊傑在九合一大選時刻意跟國民黨、跟她保持距離這件事，並沒有特別生氣，因為知道他藍、綠的票都想拿。真正生氣的點在於曾俊傑是最後一名吊車尾吊上去的，他如果有骨氣的話，就應該在選前，表達自己是非常支持民進黨，不要藍軍的票。

柯志恩接著說，其實濁水溪以南，太多人不需要靠國民黨，掛無黨籍反而還比較好選，但曾俊傑不一樣，他用無黨籍、或是沒掛國民黨，流失藍票的情況下肯定落選。她強調，曾俊傑這次當議員鐵定最後一次了，呼籲檢調好好去査，只能做最後一任，如果沒有利益交換，單單拿個副議長是不可能的。

對於曾俊傑被撤銷黨籍後，還說著「這是國民黨家務事」等風言風語，柯志恩怒批，變臉變這麼快，讓他選區三民區的支持者都非常生氣。她也提到，國民黨在台南、高雄已經長期沒有執政了，要協調議長的位子要有資源，黨主席朱立倫其實也很困難，「當地方派系掌握資源，議員對黨沒有信服，倒戈的情況恐怕還會再發生。」