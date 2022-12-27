高雄市議會議長選舉結果25日出爐，由民進黨籍市議員康裕成和無黨籍議員曾俊傑當選正副議長，對於曾俊傑臨陣倒戈、突退出國民黨的行為，藍營炸鍋怒罵。無獨有偶，同日舉行的第20屆基隆市議會議長選舉，國民黨籍唯一跑票的市議員竟是連任8屆的資深市議員張芳麗。媒體人「逆風的烏鴉」雖不贊同罷免，卻也忍不住創作四句打油詩酸爆這兩人：識時務者為俊傑，背骨反水真俊傑；三十年華方自立，六六叛逃張芳麗。

對於曾俊傑臨陣倒戈、突退出國民黨的行為，除了讓藍營炸鍋，媒體人朱凱翔更呼籲應當發動罷免。對此，逆風的烏鴉則持反對罷免的意見，他認為曾俊傑已成了民進黨的麻煩，若真的罷免曾，反而是幫綠營解決問題，因此高呼「千萬不要罷免曾俊傑」。

而在基隆市議會議長選舉方面，民進黨童子瑋僅以2票之差險勝國民黨蔡旺璉，藍營跑票的張芳麗選後受訪表示，童子瑋的爺爺，國策顧問、慶安宮主委童永24日晚間打電話給她，向她拉票，她說，她哥哥的工作一直受到童永的照顧，她在經濟出狀況，房子快被拍賣的時候，也是童永伸出援手幫她度過難關。她強調，做人要守信、要知恩圖報，再加上這屆是她最後一任市議員，以後也沒什麼機會能夠報恩，因此決定將票投給童子瑋。

逆風烏鴉26日以這兩人的名字創作了四句七言打油詩：識時務者為俊傑，背骨反水真俊傑；三十年華方自立，六六叛逃張芳麗。

網友也酸：「背骨仔自己如果把選票當衛生紙用完就丟，原本的選民也會唾棄牠」、「突然出現這麼多KMT資歷深厚的背骨仔，感覺DPP真的急了，一些牌都掀出來了」、「最看不起這種人」。