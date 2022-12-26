今年稅收超徵4500億元，正國會立委陳亭妃今(26日)喊出「還稅於民」，英系立委也要求，為了減輕民眾的負擔，刺激經濟的動能，政府應對全民發放「現金一萬元」，把總體經濟亮眼的果實跟稅收盈餘的紅利給全民共享。但媒體人黃揚明則戳破盲點提問：如果民進黨九合一選舉勝選，還會有此倡議嗎？直言這些年中央舉債亂花的錢，都可以發好多次振興券了。並以兩句打油詩酸爆：綠委紛紛何所似？灑錢空中差可擬。

正國會立委陳亭妃今(26日)呼籲政府提出「還稅於民」計畫，強調不論是用甚麼形式，現金也好、振興券也好，若能在預算達標的情況下，提出全民共享方案，只要能讓經濟復甦，將資源真正用在刀口上，讓人民有感，建請行政院儘速進行跨部會決策，提出配套措施。

英系立委陳明文、羅致政、蔡易餘等人也聯合提出，進入後疫情時代，經濟復甦成為優先要務，而在通膨壓力之下，民眾的經濟壓力只會更大。為了減輕民眾的負擔，刺激經濟的動能，呼籲政府對全民發放「現金一萬元」，讓總體經濟亮眼的果實跟稅收盈餘的紅利，能夠讓全民共享。

「執政黨立委們紛紛表態，呼籲政府還稅於民，普發現金給民眾…」黃揚明稍晚也在臉書發文質疑：「我只有一個疑問：如果民進黨九合一選舉勝選，還會有此倡議嗎？這些年，中央舉債亂花的錢，都可以發好多次振興券了。」並以兩句打油詩酸：綠委紛紛何所似？灑錢空中差可擬。