國民黨台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣名單，知名作家蔡詩萍將出任文化局長，但蔡過去的親綠背景引發部分深藍人士不滿。前立委蔡正元今(19日)發文緩頰，藍營台北市議員游淑慧也說，蔣萬安如果能得到更多立場不一致者的支持，那也是真本事，用得對不對要用時間來證明，「別擔心，換我監督他！」媒體人韋安則稱蔡從未為求官遊走藍綠之間，何來「投機」之說？直言「藍」應該是寬廣遼闊的天空藍

蔡正元解釋，蔡詩萍是外省第二代，父親是湖北人，母親是桃園客家人，舅舅是民進黨前主席許信良，妻子則是著名主持人林書煒，出身這種多元背景元素，蔡詩萍當然不會有穩定的政治理念，但這卻是台灣中產階級的縮影，和台灣文化創作的動力泉源。蔡詩萍不可能理解國民黨的藍色基因，國民黨也不可能理解蔡詩萍的混合基因，但蔡詩萍有著豐富多元的經歷，應暫且擱置政治問題的紛紛擾擾，就讓蔡詩萍表現一下吧！

「作家、媒體人蔡詩萍將任北市文化局長，傳言深藍不滿……欸～為什麼要不滿呢？」游淑慧今(19日)在臉書發文表示，若蔡詩萍過去常批評國民黨，現在卻願意為國民黨籍市長服務，那不等於他也背書蔣萬安的市政想法，並願意接受蔣市長領導。蔣萬安如果能得到更多立場不一致者的支持，那也是真本事。

游淑慧強調，在黨內找人才，是培養內部成長；從外面找人才，是外擴影響力。用得對不對，要用時間來證明，「別擔心，換我監督他！（起碼少一個人罵了）(笑)」。

韋安則說「小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中」是南唐亡國之君李後主的名詞，而當今台灣文壇，還能追憶李後主亡國之君的憂傷和哀愁者，也唯有蔡詩萍著書《李後主事件簿》來解析。如果在古代，蔡詩萍這樣文人騷客，可能會成為屈原那樣的風流「雅士」。不過如今，卻因為一個小小局長的位置，就有人把他貶抑成「投機分子」。

「藍應該是寬廣遼闊的天空藍！」韋安強調，蔡從未為求官，而遊走藍綠之間，只是暢言己見和感慨，何來「投機」之說？他呼籲，批蔡詩萍「投機」的忠黨愛國志士們，別把「屈原」當凡丁？