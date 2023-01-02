YouTuber「美麗妄娜」擁有火辣身材和姣好臉蛋，也因拍過真理褲系列開箱爆紅獲封「真理女神」。去年底她出國深造，直到今年9月才返台，日前本刊也在街頭巧遇美麗妄娜本尊，但當時她疑似酒過三巡，與平時光鮮亮麗的形象判若兩人，好在她身邊有一名護花使者，護她不再出洋相！

也許是不勝酒力，美麗妄娜腿軟跌坐在地上，兩個朋友連忙伸手扶她。（圖／本刊攝影組）

兩個朋友一左一右將美麗妄娜扶回夜店內。（圖／本刊攝影組）

去年12月9日凌晨1點多，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）所屬球團為他包下台北市東區某夜店舉辦「生日趴」，本刊在場外發現已經有點酒意的美麗妄娜，只見她身穿白衣白裙坐在路邊的花台，加上一頭長髮披肩，狀態看起來頗為憔悴。只見她拿著手機像是在聯絡友人，不久便她前往夜店入口方向走去，接著小跑起來，然而或許是因為不勝酒力，美麗妄娜忽然腿一軟地跌了一跤，身旁2位友人則合力將她攙扶起身，但她們的目標不是門口，而是又緩緩地走回夜店。

看似已清醒不少的美麗妄娜，勾著一名長髮男子步出夜店。（圖／本刊攝影組）

美麗妄娜與長髮男子十指緊扣，看起來頗像情侶。（圖／本刊攝影組）

凌晨1點21分，一行人從夜店走出來，稍早不勝酒力的美麗妄娜身邊還多了一名長髮男子，兩人親密的緊牽著對方的手，美麗妄娜臉上也多了許多笑容，狀態看似已經酒醒，隨後兩人還勾肩搭背，在街頭上演熊抱，看起來就像是情侶一般，而一旁的友人也是見怪不怪，似乎對2人的親密互動習以為常。

隨後美麗妄娜與長髮男子兩人還勾肩搭背，在街頭上演熊抱，一旁的友人似乎習以為常。（圖／本刊攝影組）

YouTuber「美麗妄娜」身材火辣臉蛋姣好，擁有不少粉絲追蹤。（圖／本刊攝影組）

提醒您：飲酒過量，有礙健康。

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