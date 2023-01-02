「監察院跳票了！」監察院秘書長朱富美2022年11月7日到立法院報告並備詢，被問到監委調查疫苗整備案何時結案，她說年底前報告會出爐。媒體人「逆風的烏鴉」今(2日)在臉書發文指出，這個承諾現在顯然已經跳票了。他還提到依據規定，疫苗案屬於「特殊重大案件」，法定調查期限是1年，但最長可以延長到1年半。但即使如此，如果以立案時間2021年6月18日來看，這個案子再拖，也不能拖過1月18日了。

關於疫苗整備的調查案，和3+11決策案、移工人權案，以及萬華阿公店疫情案，都是在2021年6月中、下旬立案調查的案子。其中萬華阿公店案在2022年1月18日結案，移工人權案在2022年7月27日結案，3+11案則是在2022年8月17日結案。也就是說，其他幾案最慢1年2個月，最快7個月就結案了。而如今疫苗案已經拖了快1年半，還是結不了案。

「如果比較另外一個案子，監察院的效率就更有趣了。」烏鴉指出，恩恩案，2022年6月立案，12月24日調查報告就出來了，只花了6個月。當天朱富美在監察院說，依據規定，疫苗案屬於「特殊重大案件」，法定調查期限是1年，但最長可以延長到1年半。但即使如此，如果以立案時間2021年6月18日來看，這個案子再拖，也不能拖過1月18日了。

他還提到，不過依照「監察院辦理調查案件注意事項」的規定，如果特殊重大案件到了1年半期限還沒提出調查報告，可以有三種處理方式：第一種是「停止調查」，第二種是「繼續調查限期結案」，第三種是「改派其他委員調查」。

烏鴉強調，也就是說，就算時限到了，監察院決定不查了或者繼續拖下去，外界也拿他們沒皮條。而且監察院基本上已經不要臉了，所以如果最後決定不查了，也不意外。現在就可以賭看看，監察院是會在期限前提出報告，還是停止調查、繼續調查限期結案，還是改派其他委員調查。