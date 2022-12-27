蔡英文答題講最多竟是「這個字」？ 徐巧芯3聲模仿笑翻網

總統蔡英文辭去民進黨主席後，仍被質疑對民怨已讀不回。蔡英文今(27日)開記者會宣布兵役役期延至1年，並睽違745天首次開放媒體問到飽。由於這次蔡英文沒使用常被詬病的讀稿機，雖然與記者的臨場互動較往日單向唸稿生動不少，但說起話來難免較為支支吾吾，例如「所以...這個...呃...呃...可是我常常對著媒體講話啊！」國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書以注音「ㄜㄜㄜ」模仿開酸，瞬吸3千多名網友爆笑點讚。

蔡英文時隔745天重新開開放媒體提問的記者會，打破了超過2年時間單向唸稿的疏離感，與記者的互動對話顯得比平日言談活潑不少，除了說「你們今天問了好多問題喔！不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急。」還說「所以...這個...呃...呃...可是我常常對著媒體講話啊！」

徐巧芯在臉書以簡潔有力三字注音文開酸：「ㄜㄜㄜ」，模仿蔡英文在記者會裡較為結巴支吾的說話語調。簡短發文瞬吸3千多名網友爆笑點讚，好友名嘴黃揚明也虧：「請用Er Er」，網友也笑回：「Errrr Errrrr Errrrrr」、「 鵝鵝鵝」、「英文好像高級一些」、「惡訛噁」。

還有人說「別這樣，小英已經很努力了！我們要用鼓勵取代責備！」、「發音練習中...」、「中中名言：已經很好了，不要太不滿」、「鵝鵝鵝，曲項向天歌…」、「不是ㄜㄜㄜ，不然就是不要懷疑我們改革的決心」、「還是很多題有事先撰寫的，也有多位記者提問...回都沒回！」