【全程字幕】力組夢幻藍！2024推侯友宜讓綠望其項背？ 趙少康點名：「他」可以去當立法院長 @ChinaTimes ​

民調顯示，國民黨籍新北市長侯友宜若挑戰2024總統大位，支持度位居第一。中廣董事長趙少康1日指出，侯極有可能當上總統，而國民黨現任主席朱立倫，則可以爭取擔任立法院長，促成「夢幻藍」的最強組合，確保能贏民進黨。

趙少康在元旦下午接受媒體採訪，直言藍軍推派誰，他就會支持誰選總統，當前看起來侯友宜在九合一選舉表現極佳，藍軍極有可能派侯出來選總統；另他也提到，國民黨主席朱立倫應該爭取成為不分區立委第一位，未來更進一步拿下立院龍頭，因為若在立院藍營過半的情況下，既有利於鞏固立院，也能有任期上的保障。

至於侯友宜當前對於競逐總統態度相當保守，趙少康則認為，在這次九合一選舉，新北民眾都知道侯勝選後可能進一步挑戰總統，但他最終還是贏了對手44萬票，「這其實說明支持侯友宜的民眾，心中並不在意他選總統，且當上總統之後可以為百姓做更多的事，還能提供新北市更多的服務。」

趙少康強調，藍軍以前每次喊團結，但到最後都陷入內鬥，呼籲國民黨2024總統提名應該盡快決定，不要拖太久，所有人都必須放下私心，為國家、為國民黨好好考慮，支持最有可能勝選的那個人。