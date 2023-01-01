民進黨九合一大選慘敗，「抗中保台」的兩岸論述成為檢討項目之一，近日已由副總統賴清德率先提出「和平保台」主張，中廣董事長趙少康酸，民進黨知道續打「抗中保台」會再大輸，檢討後決定改變訴求，把「抗中保台」改成「和平保台」，但民進黨也太跳tone了吧？從「抗中」一下子跳到「和中」，人們就會忘掉民進黨與戰爭的聯想？這就像「渣男說我的愛情很專一」一樣好笑。

趙少康指出，民進黨未察覺到俄烏戰爭後的社會氛圍已有所不同，民眾擔心戰爭風險的心理已大增，繼續主打對抗性強烈的口號作為標語，是去年底選戰的重大失誤。

趙少康強調，馬英九主政八年，兩岸風平浪靜、共存共榮，蔡英文主政六年，兩岸驚濤駭浪、兵凶戰危，民進黨跟戰爭是連體嬰，是一體的兩面，怎麼可能迴避得了？又怎麼是喊喊「避戰」、「和平」就能矇混過去的？

趙少康呼籲，民進黨要和平，沒人會反對，但民進黨要和平就要放棄台獨黨綱，放棄挑釁中共，放棄反中仇中，賴清德必須放棄他是「務實的台獨工作者」身分，蔡英文必須放棄她的「迂迴台獨」策略。

趙少康認為，如果民進黨真的徹底揚棄台獨，老共還是要用武力攻台，老共就是與全台2300萬人為敵，也必然受到全世界民主國家的唾棄，如果民進黨一面搞明獨暗獨，一面要求和平，就像一個渣男要求女生對他忠誠一樣。