國家通訊傳播委員會（NCC）過往開罰中天新聞台，屢遭中天提出行政訴訟後翻盤。中廣董事長趙少康下午在臉書表示，法院既已認證NCC開罰中天站不住腳，就應把52台還中天，讓中天復播，蔡政府須為自己的胡作非為公開道歉並賠償。

趙少康批評，民進黨一面打著黨政軍退出媒體大旗，一面把黑手伸進NCC箝制新聞自由，先對中天多次胡亂裁罰，在行政訴訟結果出爐前，搶先以「違規過多」為由，強勢關中天新聞。

趙少康表示，NCC開罰中天新聞累計300萬，行政訴訟「七連敗」，不只立下行政機關亂罰的惡例；如今行政法院認為「NCC在沒有證據的情況下裁罰，其認定事實違法」，打NCC七個巴掌，獨立機關公信力蕩然無存。

趙少康認為，中天不只應該向蔡政府求償，這筆錢更應該叫蔡英文總統、行政院長蘇貞昌與NCC主委陳耀祥賠，否則憑什麼民進黨政府拿稅金養東廠，搞政治鬥爭後，要用人民稅金幫他們收爛攤子

趙少康表示，民進黨政府從上到下只想著要推數位中介法、禁TikTok，甚至一度傳出要讓TVBS移頻，箝制言論與新聞自由的手法粗暴，為鞏固政權無所不用其極。

趙少康說，民進黨已證明「綠色執政」就是台灣社會的最大毒瘤，只有2024全面下架民進黨，才能讓國家運作重回正軌，讓「民主自由、公平正義」重見天日，而蔡英文的專制狠辣、民主退步，歷史必定記上一筆惡名。