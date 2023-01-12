行政院傳將改組，將由前副總統陳建仁與前桃園市長鄭文燦接任正副閣揆。中廣董事長趙少康今揶揄，這樣的組合，就是是推銷加詐騙的內閣，這樣的內閣怎麼有威信？

趙少康說，陳建仁推銷高端不遺餘力，今天打高端民眾還要補打，很多國家都去不了，股票涉內線交易，這是陳造成的，還來當行政院長怎麼好意思。

趙少康表示，鄭文燦論文遭台大認定抄襲，碩士學位都被取消了，當行政院長反成台大頂頭上司，這是什麼樣的生態鏈，不是很荒唐。