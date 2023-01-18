【全程字幕】傳蘇貞昌下陳建仁上？ 王鴻薇酸：走了騙神明的換了騙天主的

民進黨敗選後，內閣改組聲浪不斷，外傳行政院長蘇貞昌將率內閣總辭，前副總統陳建仁已經點頭答應接閣揆。國民黨新科立委王鴻薇上午接受「千秋萬事」節目專訪時酸，蘇貞昌應該是走定了，「走了一個騙神明的，來了一個騙天主的」。

王鴻薇表示，就目前情勢來看，蘇貞昌留任的機會不高了，不然他不會有自比袁崇煥這樣離譜的言論，不過如果真的換陳建仁組閣，恐怕也好不到哪去，因為走了一個騙神明的之後，卻是來了一個騙天主的。

王鴻薇表示，當初高端進行人體實驗時，她辦公室裡有4個人參加，當時她質疑高端受試者應該不知自己是打安慰劑還是疫苗，但陳建仁卻對高端疫苗掛保證，表示知道自己打的是疫苗，結果陳建仁半夜罵她憑空捏造事實，自己承認打的是安慰劑。

王鴻薇指出，如果陳建仁接種的是安慰劑，那他之前宣稱高端很安全又說沒有副作用，憑什麼來推薦。而且如今高端涉嫌內線交易，高端代言人陳建仁是不是幫兇？「走了一個騙神明的，來了一個騙天主的」，堂而皇之地說謊痛批怒批陳建仁的行為是褻瀆天主，接閣揆就是一個魁儡。

談到近日立院聯席委員會審議「發現金」特別條例，王鴻薇認為，有夾帶空白授權的問題，3800億中要發現金只有1400億，其他2400億其中1000億要補貼台電、1000億是要補助企業等韌性經濟功用，400億是預留財源。

王鴻薇認為，空白授權會只是讓民進黨拿來綁樁，無黨籍立委林昶佐之前被罷免就是一個例子，經濟部當時在艋舺商圈綁樁，名為振興經濟實則是幫林昶佐辦活動，經濟部長王美花還到現場親自推薦林昶佐。她質疑，1000億台電、勞健保個要補多少？而韌性經濟是不是要補助網軍？感覺就是選舉到了要綁樁，「韌性花錢」。