前副總統陳建仁原本被外界視為接棒行政院長蘇貞昌的閣揆人選，但近日他受訪時卻強調，總統蔡英文沒有就此事詢問他。今（20）日稍早有媒體傳出，內情可能是陳遲遲不能給出肯定答覆，蔡英文已向其他人徵詢出任閣揆的意見，而行政院副院長一職，若無太大變動，將在前交通部長林佳龍跟前桃園市長鄭文燦二人中選出來。

綜合《EBC東森新聞》和其他相關報導，據傳因陳建仁接行政院長的可能意願不高，蔡英文現在已經轉而諮詢國安會秘書長顧立雄，另副閣揆人選恐形成前桃園市長鄭文燦，前交通部長林佳龍二搶一的局面，且總統在近日內就會對目標展開徵詢，蘇貞昌內閣農曆年間高機率已是留守期。

但對於顧立雄接任閣揆的可能性，前立委郭正亮多次強調不太可能，因國安會祕書長的替代人選可能更難找尋、更不可取代。他認為，目前前立法院長蘇嘉全、陳建仁可能性都滿高的，另蘇貞昌也有機率在年後留任。

今日另有一說，中研院評議會在2006年4月進行組織規程修訂，具有諾貝爾獎級學者資格的人士，可聘用為「特聘研究員」，為的就是讓這群頂尖學者能「活到老、領到老」，據傳陳建仁目前任職的中研院特聘研究員待遇月薪上看49萬元，而行政院長的32萬元月薪與之相比少了17萬，恐也是他是否要接任行政院長的考量之一。