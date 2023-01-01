民進黨在九合一地方選舉、嘉義市長補選慘敗，2022僅拿下五席縣市首長，從綠營最新提出的檢討報告可以看出，「抗中保台」論述失利也是原因之一，同額競選民進黨主席的副總統賴清德近期更是喊出「和平保台」的口號。國民黨主席朱立倫今（1）日對此則回應，民進黨每天喊抗中、抗中、抗中，終於發現「國民黨路線才是對的」。

賴清德為參選民進黨主席，去年12月24日南下高雄舉辦「向黨員報告」政見發表會。對於民進黨的兩岸態度，他指出，台灣應該要「和平保台」，因為台灣是熱愛和平的國家，假如沒有任何國家來侵略或併吞台灣，自己很希望大家能夠和平相處。

朱立倫今天在元旦致詞結束後，被媒體問到對於「和平保台」的看法，他直言，民進黨終於覺得國民黨路線才是對的，每天喊抗中、抗中、抗中，讓大家陷入一個兵凶戰危的險境當中，國民黨的主張是加強國防，同時也要交流對話，「民進黨之前說我們交流對話是賣台，是嗎？今天連拜登總統、岸田首相，全世界都希望能交流對話，而民進黨也終於發現他的路線是錯的。」

對於民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農，朱立倫也不忘暗酸，還有一位正在參選立委的，還在走上上上世紀的路線，呼籲賴清德、總統蔡英文跟民進黨代理主席陳其邁，趕快提醒吳，錯誤的路線要趕快更正。