馬修連恩帶海外音樂人品嚐臭豆腐。(新視紀整合行銷提供)

馬修連恩與眾多音樂人日前為台東演唱會彩排。(新視紀整合行銷提供)

國際環保音樂家馬修連恩，1月14日下午1點於台東縣都歷遊客中心戶外舞台，舉辦「THE SOUND FROM TAIWAN馬修連恩來台25周年音樂會」，原訂今日將隨同海外音樂家小提琴手Alana Martinson、吉他手Elijah Bekk、成音師ToddTodd Hooge以及部分台灣樂手，搭乘保母車前往台東，並沿途走訪美麗的東部海岸，因為今日蘇花公路大清水隧道嚴重坍方，只能臨時改繞屏東到台東。

馬修連恩表示，25年前初次來台進行巡迴演出，就是從南部再轉到東部，重遊當時路徑，讓他回憶再現，表示雖然路途時間花費較久，也算舊地重遊。他特別推薦太麻里的自然景觀的美麗。馬修之前也趁著彩排空檔，帶著他們走訪台北中正紀念堂、大稻埕碼頭、傳統菜市場等，海外音樂人對於桃園機場與台北捷運的整潔都大讚不已，尤其是機場的地板亮到可以發光，直呼根本就是鏡子。

馬修帶著他們去品嚐台灣小吃，除了他最愛的麻辣燙，也品嚐了臭豆腐，因為有2位海外音樂人對豆類過敏，僅有成音師Todd嚐鮮，直呼這個味道很奇妙，雖然臭但很好吃！馬修也帶著他們去靜足體養生館體驗肩頸與腳底按摩，三人大呼太享受，認為在台北生活真的很便利。這次音樂會馬修也將與多年好友陳明章合作歌曲「蘭嶼情歌」，並與金曲客語歌后米莎合作「River of Rain」，雖然只辦一場音樂會，未來會將音樂會精華以影音方式呈現。