大武山自然保留區是台灣面積最大的自然保留區，因應農曆春節10天連假到來，台東林區管理處呼籲有意前往的民眾或研究單位，務必提前上網「自然保護區域進入申請系統」申請許可後再前往，林管處與保7總隊第9大隊台東分隊將於連假期間加強保育巡查。

大武山自然保留區景觀。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

大武山自然保留區範圍遼闊，為台灣面積最大的自然保留區，保護對象為野生動物及其棲息地、原始森林及高山湖泊等，區內未經破壞的自然景觀，常吸引民眾前往。

大武山自然保留區介紹告示牌。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林管處提醒有意前往環境教育或學術研究的民眾或單位，務必至「自然保護區域進入申請系統」提出申請，並依核准進入日期、地點前往保留區；另原住民族為傳統文化、祭儀需要亦可提出申請，或聯繫大武工作站協助申請。

大武山自然保留區介紹告示牌。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林管處表示，依據「申請進入自然保留區許可辦法」相關規定，保留區內禁止露營、野炊、燃火、搭設帳棚、游泳、騎乘自行車或駕駛機動車輛，並請民眾將垃圾、果皮、種子等廢棄物攜出，以避免影響保留區內原有生態。目前該處已在顯目地點設置告示牌，提醒民眾如未申請切勿擅入，否則依文化資產保存法相關規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。