10 年磨一劍，2022 年，神農計畫在新英國小邁入新起點。2013年台灣好基金會柯文昌董事長開始推動神農計畫，在苗栗認養了第一所非山非市的小學──新英國小，10年後，在進入2023年前，台灣光罩加入神農計畫行列，接棒認養新英國小，啟動新英國小2.0版神農新校田！

2022年12月30日上午台灣好基金會董事長柯文昌、台灣光罩慈善基金會董事長吳國精一起到苗栗新英國小開新田，兩位董事長爺爺與學生們共同栽種青心大冇、臺茶12號、臺茶18號三品種茶苗。接著由四年級學生小茶藝師奉茶，讓董事長爺爺品茗校田種植的三款茶，體驗從栽種到茶文化完整系列，最後，為重新打造的四季菜田校田揭牌，並一起享用學校營養午餐，品嘗神農計畫提供的有機蔬菜。

台灣好基金會董事長柯文昌開心表示：「感謝新英國小的大力支持，讓神農計畫的想法創建可在此開始實驗，讓計畫可擴展到屏東、新北、花蓮、台東縣市。我個人認為台灣因四面環海的環境，擁有發展有機島的條件，我期待將來50年、100年後夢想能成真，我個人留下一些小小的貢獻，也寄望小小朋友們未來繼續貢獻。」

台灣光罩慈善基金會董事長吳國精提到，「台灣光罩擇定與已經發展近10年的台灣好基金會神農計畫合作，希望能夠站在巨人肩膀上學習，在公益路上走的更快更遠，深耕苗栗在地。台灣光罩的社會責任以回應社會需求為主，鼓勵全體員工種植福田，多多行善、引發更多善行、善法，透過每年公司盈餘提撥經費，投入社會影響力，發揮一塊錢最大效益。期待未來建立一個社會責任的有效模式，提供更多企業參考。」

台灣光罩從台灣好基金會手中接棒認養新英國小，推動神農計畫2.0，圖為台灣光罩慈善基金會董事長吳國精。（圖／台灣好基金會提供）

2013年台灣好基金會柯文昌董事長開始推動神農計畫，在苗栗認養了第一所非山非市的小學──新英國小，以有機飲食、土地教育與家鄉認同為架構，透過食農教育為非山非市的小學，帶入創新教育的資源。

新英國小，是第一所加入神農計劃的小學，10年來，師生們練就有機蔬菜栽植的真本事，轉化跨領域課程設計，多次獲獎。2022年，在台灣好基金會引薦下，「台灣光罩慈善基金會」接手認養新英國小。

柯文昌董事長很欣喜台灣光罩慈善基金會接棒認養新英國小，柯文昌表示「土地教育只有落實在日常生活，成為生命的價值與對故鄉的認同，才能永續，透過神農計畫邀請更多企業界的好朋友一起回鄉鎮共好，讓改變擴散，是我們共同的夢想。台灣光罩的加入讓神農計畫正式跨入下一個10年，用更系統的知識、更深度的文化、更縝密的社區網絡，協助新英國小發展食農教育。」

神農計畫希望邁入下一個10年，繼續把每一個幼苗定植在肥沃的校田上，也把快樂定植在孩子們成長的過程裡。